In de Sint Jacobstraat in het centrum heeft woensdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Een slachtoffer is met een steekwond naar het ziekenhuis vervoerd. Dat meldt de politie.

De politie vermoedt dat een ruzie is uitgelopen in de steekpartij. Het incident vond plaats op het pleintje aan de Sint Jacobstraat ter hoogte van de Nieuwe Kerk.

Hoeveel mensen betrokken zijn bij de steekpartij is niet bekend. De politie is nog op zoek naar de verdachte(n).