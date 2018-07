Haagse Kroaat trots op bereiken WK Finale: “Unieke kans om wereldkampioen te worden”

Voor het eerst in de geschiedenis staat Kroatië in de finale van het WK voetbal. De Haags/Kroatische profvoetballer Damjan Djokovic, die op dit moment speelt voor de kampioen van Roemenië CFR Cluj, kent veel spelers die in de selectie zitten. Donderdagochtend vertelde hij erover in het programma Haagse Ochtendradio.

De geboren Kroaat groeide op in Den Haag maar voelt zich nog sterk verbonden met zijn moederland. “Dit is uniek, als klein landje maak je dit nooit mee. Een unieke kans om wereldkampioen te worden”, vertelt Djokovic vanuit Polen waar hij op trainingskamp is met zijn club. “Ik heb de halve finale tegen Engeland op mijn hotelkamer gezien. Mijn kamergenoot is ook Kroatisch, hij heeft in het nationale elftal gespeeld. Ik ben vrij nuchter maar bij hem rolden de tranen over zijn wangen.”

Djokovic en zijn ploeggenoten zijn in Polen om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. “Zaterdag spelen we voor de super cup. Daarna begint de voorbereiding op de Champions League wedstrijd tegen Malmö uit Zweden.” Als Cluj de wedstrijd van zaterdag wint weet Damjan wel waar hij de fiinale gaat kijken. “Als we winnen krijg ik twee dagen vrij. Dan vlieg ik naar Rusland om de finale in het stadion te zien.”

Luister hier naar het interview met Damjan Djokovic op Den Haag FM.