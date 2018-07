Kwart Hagenaars heeft uitvaartverzekering niet goed geregeld

Veel Hagenaars hebben hun uitvaartverzekering niet op orde. Ook zaken zoals een testament en voogdij zijn niet altijd goed geregeld. Dat vertelde Naomi Samson van uitvaartonderneming Monuta woensdag in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM.

Driekwart van de Hagenaars heeft een uitvaartverzekering om de kosten van hun uitvaart te dekken. 62 procent denkt dat deze verzekering hoog genoeg is en 21 procent denkt dat de verzekering niet hoog genoeg is. Een uitvaart kost al gauw tussen de 6.500 en 11.000 euro.

Ook voor huisdieren is in bijna de helft van de gevallen niets geregeld. 39 procent neemt aan dat nabestaanden de dieren in huis nemen, maar hebben hier niet echt iets over afgesproken.

Luister hier naar het interview met Naomi Samson op Den Haag FM.