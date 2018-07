Meerderheid gemeenteraad wil vuurwerkles voor alle Haagse schoolkinderen

Als het aan een meerderheid van de gemeenteraad ligt, gaan alle Haagse basisscholen in de toekomst aandacht besteden aan het veilig afsteken van vuurwerk. Op de scholen waar dit al gebeurt, zal dit verder moeten worden doorontwikkeld. Een voorstel hierover van Groep de Mos werd donderdag aangenomen door de raad.

De partij wil dat alle Haagse basisscholen in de maand december extra aandacht besteden aan het veilig afsteken van vuurwerk. Ook moet de voorlichting verder worden gepromoot en bevorderd, onder meer in buurthuizen. Of de basisscholen het advies overnemen, is nog de vraag. De scholen bepalen stellen namelijk zelf het lesprogramma samen.

Gemeenteraadslid Nino Davituliani (foto) is in ieder geval blij dat het voorstel werd gesteund door de gemeenteraad. “Het verkeerd afsteken van vuurwerk en het niet gebruiken van een veiligheidsbril leidt ieder jaar tot ongelukken. Ik ben blij dat de raad nu meer aandacht wil voor preventie, want hiermee kun je niet vroeg genoeg beginnen: houd afstand, doe een veiligheidsbril op en lees vooraf de gebruiksaanwijzing. Dat is wat we de kinderen al vroeg willen meegeven.”