Paard start nieuw festival in december: HINK

Poppodium Paard start een nieuw festival. Op zaterdag 1 december is de eerste editie van HINK.

Het minifestival is bedacht door programmeur Henk Koolen. Hij maakte een selectie uit de grote hoeveelheid acts die in december in Europa op tour zijn. Het festival zal plaatsvinden in de Grote Zaal, Kleine Zaal en het Paardcafé.

De eerste bevestigde namen voor HINK zijn Great Lake Swimmers (indie folk) uit Canada, de Belgische groep Cocaine Piss (trashpunk), Lera Lynn (popnoir) uit Amerika, de Londense groep Red Snapper (triphop acidjazz), Sore Losers (rock) uit België, Saintseneca (alt-folk) uit Amerika en de eveneens Amerikaanse singer/songwriter Micah P Hinson (americana). Het programma wordt later dit jaar verder aangevuld.