Ruime meerderheid gemeenteraad stemt in met extra miljoenen cultuurcomplex

De gemeenteraad is tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces akkoord gegaan met de extra miljoenen voor de bouw van het onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) op het Spuiplein. “De steun was breder dan verwacht”, vertelde verslaggever Maarten Brakema op Den Haag FM.

Wethouder Boudwijn Revis kan met dit besluit verder met de bouw van het OCC, en dat gebeurt al snel. “Morgen worden er al weer contracten ondertekend met de bouwer.” Ook werd een voorstel van GroenLinks aangenomen om te handhavers ook na 22.00 uur in te zetten tijdens de jaarwisseling. “Die nacht is de drukste nacht voor de hulpdiensten die dan op maximale toeren draaien.” Burgemeester Krikke onderzoekt of dat mogelijk is.

Haagse en Nederlandse vlag

Er wordt ook nog gestemd over een Nederlandse en Haagse vlag in de raadzaal. Groep de Mos diende al eerder dit “vlaggenplan” in, maar het werd niet aangenomen. “Arjen Dubbelaar van Groep de Mos bood zelfs aan om het zelf op een vrije dag te installeren om kosten te drukken.”

Het was een lange en drukke laatste vergadering voor de raadsleden. “Kort vergaderen is voor dit bestuur niet hun grootste kracht”, zegt Brakema. Om 19.00 uur staat er een barbecue gepland voor het Haagse stadsbestuur, als laatste afspraak voor het zomerreces.

Foto: Wimar Bolhuis

Luister hier naar de bijdrage van verslaggever Maarten Brakema op Den Haag FM.