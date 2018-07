Stemmen! Dit zijn de kanshebbers op de The Hague Awards

De genomineerden voor de The Hague Awards zijn bekend. Er zijn dit jaar drie categorieën: The Newcomer Award, The Success Award en The Personality Award.

In de categorie The Newcomer Award zijn de kanshebbers: Restaurant 6&24, Masterly The Hague en Samasource. The Success Award gaat naar De Pier, Access of de Hoftrammm. De genomineerden voor The Personality Award zijn Marcella Maltha, Danny Frietman en Leontine Smith (foto). Stemmen kan op de website Theawardsthehague.com.

De jaarlijkse prijs is een initiatief van The Hague Marketing Bureau, The Hague Convention Bureau en The Hague Business Agency. De awards worden op maandag 10 september uitgereikt in het Zuiderstrandtheater. Vorig jaar wonnen het Gemeentemuseum Den Haag, World Forum The Hague en Jacobs de The Hague Awards.