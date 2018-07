Sushifestival Joy verhuist van Westbroekpark naar Lange Voorhout

Stemmen! Dit zijn de kanshebbers op de The Hague Awards

Het Sushifestival Joy in Den Haag gaat volgend jaar gewoon door. De organisator van het evenement en de gemeente zijn dit overeengekomen.

Het festival werd vorige maand op het laatste moment gecanceld omdat de gemeente geen vergunning verstrekte. De reden was dat er niet nóg een festival georganiseerd mocht worden in het Westbroekpark. Wethouder Richard de Mos: “Heel vervelend, vooral omdat dit pas enkele dagen voor het festival duidelijk werd. Ik werd daarmee geconfronteerd op de eerste dag na mijn installatie en ik heb onmiddellijk gezegd dat er een oplossing moest worden gezocht.”

In de gesprekken met festivalorganisator Emile Faulborn werd duidelijk dat beide partijen het evenement graag behouden voor Den Haag. “We hebben elkaar de hand geschud en afgesproken dat het festival volgend jaar mei gehouden kan worden op het Lange Voorhout”, aldus De Mos. “Een mooie uitbreiding van de festivals in onze stad. Ik ben ervan overtuigd dat het een groot succes wordt.” De precieze datum voor het evenement is nog niet bekend.