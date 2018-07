WINACTIE: Overnachting en ontbijt in Hilton én vrijkaarten tennistoernooi The Hague Open

Toch Nederlandse én Haagse vlag in raadzaal stadhuis

Donderdag zullen Groep de Mos, VVD, PVV en Christenunie/SGP in de gemeenteraad opnieuw het voorstel doen om de Nederlandse- en Haagse vlag een prominente plek te geven in de Haagse raadszaal.

In november vorig jaar kwam een dergelijk voorstel al in stemming. Toen stemden 23 raadsleden tegen en 22 voor. De vier partijen denken dat er nu, met de nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad, wel een meerderheid voor het voorstel zal stemmen.

“Wij zijn trots op ons land en onze stad en dit willen we te allen tijde uitstralen naar onze inwoners. Symboliek hoort daarbij”, zegt fractievoorzitter Arjen Dubbelaar van Groep de Mos. Pieter Grinwis van de Christenunie/SGP sluit zich daarbij aan. “Hoewel slechts een symbool, wat meer gemeenschapsgevoel kan onze verdeelde stad wel gebruiken.”

Geen satéprikker

VVD-er Jan Pronk is het daarmee eens. “De Nederlandse en Haagse vlag staan symbool voor de trots op ons land en onze stad, de nationale en Haagse geschiedenis en de democratische rechtstaat. Daarom horen deze vlaggen thuis in de raadzaal.” “Het zou geweldig zijn als onze Nederlandse en onze Haagse trots nu pontificaal in de raadzaal komen te staan”, zegt Willie Dille van de PVV. “Maar het moeten natuurlijk wel mooie vlaggen worden, geen satéprikker zoals in de Tweede Kamer.”