Volgend jaar meer trams in de spits en twee nieuwe buslijnen

Er komen volgend jaar twee nieuwe buslijnen bij in Den Haag. Dat blijkt uit het Vervoerplan 2019 van de HTM dat donderdag werd goedgekeurd door de Metropollregio Den Haag Rotterdam. Het plan om buslijn 23 in te korten is aangepast. In de spitsuren gaan meer trams rijden.

De HTM zegt met de voorstellen in te spelen op de wensen van haar reizigers. Een van de maatregelen is het verruimen van de spits in 2019 van 18.00 uur naar 19.00 uur. De frequentie van tram 6 wordt in de middagspits verhoogd van zes naar zeven trams per uur. RandstadRail 3 en 4 behouden hun frequentie in de spits van 12 trams per uur. In de weekenden gaan er extra trams rijden op de tramlijnen 1 en 16 en extra bussen op lijn 23.

HTM introduceert in 2019 twee nieuwe buslijnen: Spitsbus 27, van Bouwlust naar Station Mariahoeve, wordt ingezet om de drukte op bus 25 op te vangen en rijdt dan de route van bus 24 naar station Mariahoeve. Bus 28 is de eerste buslijn waar HTM de elektrische bus gaat inzetten die rijdt tussen Den Haag Centraal en het Norfolkterrein. Bus 18 wordt omgenummerd naar bus 22 en rijdt door naar Duindorp. De bus rijdt vanaf Duindorp vier keer per uur naar Rijswijk Station en rijdt dan twee keer per uur door naar De Schilp.

Plannen bus 23 iets aangepast

De HTM heeft het voorstel voor bus 23 om deze in te korten naar het nieuwe eindpunt De Savornin Lohmanplein in plaats van door te rijden naar Kijkduin aangepast. In de weekenden van maart tot en met september zal de bus toch doorrijden naar Kijkduin. Daarmee komt de HTM slechts deels tegemoet aan de protesten van onder meer de winkeliers op Kijkduin, wijkvereniging Waldeck, Bohemen en Kijkduin en van de reizigersvereniging Rover.

Foto: Chris Westerduin