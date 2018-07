Paard start nieuw festival in december: HINK

Wethouder Richard de Mos woedend over geweld tegen handhavers en toezichthouders

Bij drie incidenten is woensdagavond geweld gebruikt tegen in totaal acht handhavers en toezichthouders van de gemeente Den Haag. “Dit is onacceptabel”, zegt wethouder Richard de Mos.

Bij twee incidenten werden direct ter plaatse verdachten aangehouden. De verdachte van het derde incident is op aanwijzing van de toezichthouders op een later moment door de politie aangehouden. De recherche van de politie heeft alle zaken in behandeling.

Wethouder De Mos is woedend. “Je blijft af van onze toezichthouders en handhavers. Die mensen zijn onze vooruitgeschoven posten om Den Haag veilig en leefbaar te houden. Die laat je hun werk doen, ook al ben je het misschien niet helemaal eens met wat ze doen. De handhavers zijn de ogen en oren in de wijk en zorgen dag en nacht voor de leefbaarheid in onze stad. Dit soort gedrag accepteren wij niet.” De Mos heeft de betrokken toezichthouders een bloemetje gestuurd.