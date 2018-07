WINACTIE: Overnachting en ontbijt in Hilton én vrijkaarten tennistoernooi The Hague Open

Hilton The Hague is dit jaar de officiële hotelpartner van het tennistoernooi The Hague Open. De 26e editie van de ATP Challenger in Scheveningen start komende maandag en duurt tot en met 22 juli. Wil jij een gratis overnachting en ontbijt in het Hilton winnen, plus vrijkaarten voor The Hague Open? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

De 26e editie van The Hague Open kent een gevarieerd deelnemersveld, met topspelers uit binnen- en buitenland, waaronder Thiemo de Bakker, Scott en Tallon Griekspoor, Dustin Brown, Adam Pavlasek en Nicola Kuhn. Het evenement vindt plaats op de gravelbanen van de Mets aan de Berkenbosch Blokstraat op Scheveningen.

Hilton The Hague is een vijfsterrenhotel in het historische stadscentrum en de ambassadewijk van Den Haag. Panorama Mesdag ligt naast de deur en Paleis Noordeinde bevindt zich op 450 meter afstand. In de eigen Bar Spark kunnen gasten genieten van cocktails en livemuziek, en restaurant Pearl biedt uitstekende vleesgerechten. Zowel Spark als Pearl hebben een terras aan het water.

Winactie

Den Haag FM mag een luisteraar blij maken met twee kaarten voor een tenniswedstrijd naar keuze. Voorafgaand of erna kan je bovendien met een vriend of vriendin heerlijk overnachten in Hilton The Hague en geniet je de volgende ochtend van een luxueus ontbijt. Wil jij deze prijs winnen? Vul dan snel hieronder je gegevens in en hou maandag je telefoon goed in de gaten. Justin en Rogier bellen in Haagse Ochtendradio (07.00-10.00 uur) op Den Haag FM live met de winnaar van deze prijs.

Jouw gegevens Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Geboortedatum*

Waarom wil jij met een vriend of vriendin een overnachting en ontbijt in Hilton The Hague plus twee vrijkaarten voor het tennistoernooi The Hague Open winnen?

Ja Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen