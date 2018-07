Autorijden met slippers, mag dat? ANWB waarschuwt voor boetes in buitenland

De zomervakantie staat voor deur en dus trekken duizenden Hagenaars de komende weken eropuit. Wie met de auto op vakantie gaat, moet goed op de hoogte zijn van de verkeersregels in het buitenland, zo waarschuwt de ANWB.

Wat je wel en niet mag als bestuurder is in elk land verschillend. “Zo riskeer je in Frankrijk en Spanje een enorme boete als je als bestuurder met oortjes in rijdt”, zegt Annemieke Zeldoun van de ANWB. Ook kun je volgens de wegenwacht in Spanje op de bon worden geslingerd met slippers aan achter het stuur zit.

Verder heb je in landen als Oostenrijk en Zwitserland een vignet nodig om op de snelweg te mogen rijden, en moet je in steden als Parijs en Berlijn een speciale milieusticker beschikken. “Heb je die niet, kom je de stad niet in”, aldus Annemieke.

Boetebedragen

Klik op het land voor een overzicht van de verkeersboetes en boetbedragen: Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië.