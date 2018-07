Bijenkasten aan Escamplaan open voor bezoekers

Voor het negende jaar op rij organiseert de Nederlandse Bijenhoudersvereniging de Landelijke Open Imkerijdag. Aan de Escamplaan doet de buurtboerderij De Nijkamphoeve zondag mee aan deze open dag. “Het is prachtig om te zien hoe zo’n kolonie in elkaar zit”, vertelde de Haagse imker Ed Smit op Den Haag FM.

Het voortbestaan van de bij is in gevaar, maar ze zijn onmisbaar voor ons dagelijks voedsel. Het is daarom van groot belang om onze leefomgeving zo bij-vriendelijk mogelijk te maken door allerlei bloeiende bloemen waar nectar en stuifmeel in zit te planten. “Op zo’n open dag vertellen we alles over de bij, hoe de kolonies opgebouwd zijn en hoe je zelf bijenvriendelijk kan tuinieren.” Daarna mag iedereen die een lange broek en schoenen aan heeft de bijen van dichterbij bekijken. “Dan krijg je een imkerjas van ons en kijken we in een kast en halen we er een raampje met bijen en honing uit.”

Voor Ed is dit waarschijnlijk de laatste open dag. “Ik ga stoppen, maar gelukkig zijn er vier jong imkers in opleiding die het van mij gaan overnemen.” Nederland telt nu zo’n 10.000 imkers.

Luister hier naar het interview met Ed Smit op Den Haag FM.