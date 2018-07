De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM bestaat 5 jaar

Toch geen Nederlandse en Haagse vlag in raadzaal stadhuis

Het radioprogramma De Nieuwe van Nierop bestaat vijf jaar. Presentator Ricco van Nierop stelt de luisteraar iedere zondagavond voor aan de allernieuwste muziek. Een uur lang draait Van Nierop alle muziekstijlen door elkaar en gaat hij natuurlijk op zoek naar de grootste hits.

Vrijdagochtend was Ricco te gast bij zijn collega’s van Haagse Ochtendradio om terug te blikken op de afgelopen vijf jaar. “Het is elke week weer een hele klus”, zegt Van Nierop op Den Haag FM. “Er komen wekelijks meer dan vijftig nieuwe nummers uit. Ik maak daar een selectie van twintig van en probeer er zoveel mogelijk te draaien.” Daarbij houdt hij rekening met de voorkeur van de luisteraar. “Ik draai soms platen die ik in eerste instantie niks vind.”

De Nieuwe Van Nierop is elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 op Den Haag FM. Aanstaande zondag is de feestelijke jubileumuitzending. Daarin komen een aantal hits voorbij die de afgelopen vijf jaar in het programma te horen zijn geweest.

Luister hier naar het interview met Ricco van Nierop op Den Haag FM.