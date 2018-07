Dit weekend kun je kamperen in het Zuiderpark

Het Zuiderpark is dit weekend omgetoverd tot buurtcamping. Van vrijdag tot en met zondag kunnen buurtbewoners in een tentje overnachten in het park.

Het is het tweede achtereenvolgende jaar dat de buurtcamping neerstrijkt in het Zuiderpark. De camping is er om je eigen buurt en buurtgenoten beter te leren kennen. “Alle soorten en types zijn dit weekend in het Zuiderpark te vinden”, vertelde organisator Jantine Veenstra. “Op De Buurtcamping ben je de hele dag buiten en is iedereen gelijk.”

Een weekend kamperen kost slechts twintig euro per persoon, kinderen tot en met twaalf jaar betalen niets. Ben je in het bezit van een Ooievaarspas, dan betaal je slechts vier euro per persoon. Vorig jaar was het de eerste keer dat er in het Zuiderpark gekampeerd kon worden.