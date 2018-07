Theaterfestival De Parade in Westbroekpark bijna van start

Embassy Festival en Uit Festival Den Haag bieden drie dagen lang vertier

De eerste namen van optredende artiesten tijdens het Embassy Festival en het Uit Festival Den Haag op op 31 augustus, 1 en 2 september zijn bekend gemaakt.

Tijdens het Embassy Festival zijn er op vrijdag 31 augustus op het Lange Voorhout onder meer optredens van Folk Road Show (AUS/CAN/NLD) en Témé Tan (BEL/COD). Tegelijkertijd gaat Uit Festival Den Haag van start met het Open Huis van de Cultuurankers, in acht Haagse stadsdelen. Ieder Cultuuranker heeft zijn eigen programma met als verbindend element artiesten als Ed Struijlaart, Farbod en Lukic die langs de verschillende plekken trekken.

Op zaterdag 1 september biedt het Embassy Festival weer een groot aantal optredens op het Lange Voorhout. In de avond vloeit het evenement over in het Uit Festival met onder meer een optreden van de klezmergroep L’Chaim, een openluchtbioscoop en nog veel meer. De nacht wordt afgetopt met Clubhopping; Haagse clubs openen gratis hun deuren om te dansen tot de zon opkomt.

Cultuurmarkt

Zondag 2 september is de derde dag van Uit Festival met de traditionele Cultuurmarkt waar honderd culturele instellingen zich presenteren aan het publiek. Op het lange Voorhout en in de omliggende theaters wordt dan onder meer opgetreden door De Dutch Don’t Dance Division, Bas Haring en Janne Schra. Het volledige programma wordt later bekend gemaakt.