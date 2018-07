Dit weekend kun je kamperen in het Zuiderpark

Gewonde bij steekpartij in Zuidwest, dader op de vlucht

Bij een steekpartij in Het Oord is donderdagavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Naar de verdachte wordt op dit moment gezocht. Dat zegt een woordvoerder van politie.

Volgens Burgernet gaat het om een blanke jongen. Hij draagt een pet van het merk Gucci, een grijs vest en een korte broek.

De politie laat weten dat er een helikopter wordt ingezet in de zoektocht naar de dader. Het is nog onbekend wat de aanleiding voor de steekpartij was.