Meer rustpunten voor dieren in de Haagse grachten

Er komen meer rustpunten voor dieren in de Haagse grachten. Het stadsbestuur werd daartoe opgeroepen door de Partij voor de Dieren.

“Dit gaat voorkomen dat jonge eendjes en andere dieren verdrinken vanwege de steile kades die het onmogelijk maken de grachten te verlaten”, zegt gemeenteraadslid Robert Barker. Eerder werden op aandringen van de Partij voor de Dieren al twaalf van dergelijke rustpunten aangelegd in de Haagse grachten. “Die blijken zo’n succes dat er nu veel steun is in de gemeenteraad om bij alle steile walkanten noodhulp aan dieren te bieden. Onze motie daartoe werd met algemene stemmen aangenomen.”

Barker ziet de drijvende dierenterrasjes als een belangrijke stap naar een stad waarin dieren meetellen. “Met simpele rustpunten laat Den Haag zien dat ze ook aandacht heeft voor de meest kwetsbaren.”