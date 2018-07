“Ministerie onderzoekt misstanden bij Nederlands Forensisch Instituut”

WINACTIE: Vrijkaarten voor Rewind SummerJam in beachclub Fonk

Een speciale commissie van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt mogelijke misstanden bij moordonderzoeken binnen het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag. Aanleiding voor het onderzoek is een melding van een klokkenluider. Dit schrijft De Telegraaf.

Het onderzoek loopt sinds april en richt zich op onregelmatigheden inzake het vaststellen van doodsoorzaken bij steek- en slagwonden. “De commissie bekijkt ook of de vermeende misstanden gevolgen hebben voor rapportages die in het verleden gebruikt zijn bij strafzaken. Ik durf mijn hand daar niet voor in het vuur te steken”, zegt een woordvoerder van het NFI tegen de krant.

Volgens De Telegraaf maken strafrechtadvocaten zich zorgen over de misstanden en denken zij dat er grote gevolgen kunnen zijn voor zowel lopende als reeds afgesloten strafzaken.