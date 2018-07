Onderzoek Haags meeuwenprobleem: “Den Haag moet ermee leren leven”

Overlast veroorzaakt door meeuwen is al jaren een van de grootste ergernissen van Hagenaars. Ze krijsen je ’s ochtends wakker, grissen eten uit je handen en scheuren vuilniszakken open. Roland-Jan Buijs is dé meeuwenexpert van Nederland en is sinds begin dit jaar op zoek naar een oplossing voor de overlast.

Voordat hij een passend antwoord kan geven, moet eerst het probleem goed in kaart worden gebracht. Daarom is er zaterdag een heuse meeuwentelling. Samen met een team vrijwilligers gaat hij in heel Den Haag meeuwen turven. “De verwachting is dat we er zo’n 3.000 gaan tellen”, vertelt Buijs in het programma Haagse Ochtendradio op tegen Den Haag FM. Daarnaast bestudeert hij grondig de ecologie en het gedrag van de meeuwen. Zo ontdekte hij dat de vogels die hier de vuilniszakken opentrekken soms helemaal vanuit Rotterdam naar Den Haag vliegen. “Die weten precies wanneer het vuilnisdag is en zijn exact op tijd om wat te eten uit de vuilniszakken te pikken.”

De vogels afmaken of het verwijderen van nesten of eieren is wettelijk niet toegestaan, en bovendien niet effectief, zegt Buijs. “Het is geen optie om broedlocaties in overlastgevende gebieden te ontmoedigen zonder alternatief te bieden. Dan zoeken ze gewoon een andere plek om te broeden en verplaatst het probleem zich gewoon.” Preventieve maatregelen als netten spannen of roofvogelvliegers ophangen, zoals veel Hagenaars doen, werken volgens de onderzoeker ook niet. “We zien vaak genoeg vliegers op een dak met een meeuwennest eronder. Dat is een dikke middelvinger richting de vlieger.”

Overlast acceptabel maken

De overlast acceptabel maken is de enige oplossing, zegt Buijs. “Ik hoor regelmatig dat mensen slaappillen moeten slikken, omdat ze al maanden wakker liggen van het gekrijs. Tegelijkertijd nemen sommige mensen het heft in eigen handen en worden tegen alle regels in nesten verwijderd, eieren weggehaald en zelfs meeuwen gedood. Dat is geen houdbare situatie.” Wat er dan wel moet gebeuren om de overlast tot een aanvaardbaar niveau te krijgen, moet het onderzoek uitwijzen. Eén uitkomst staat in ieder geval al vast: Den Haag moet met de beesten leren leven, zegt de onderzoeker. “Dat de stad ooit helemaal is verlost van de meeuwen, is een utopie.”

Foto: Daan de Ligt

Luister hier naar het interview met Roland-Jan Buijs op Den Haag FM.