Toch geen Nederlandse en Haagse vlag in raadzaal stadhuis

Er is nog steeds geen meerderheid in de Haagse gemeenteraad om de Nederlandse- en Haagse vlag een prominente plek te geven in de raadzaal. Donderdag dienden Groep de Mos, VVD, PVV en Christenunie/SGP opnieuw een voorstel daartoe in.

In november vorig jaar kwam een dergelijk voorstel al in stemming. Toen stemden 23 raadsleden tegen en 22 voor. De vier partijen dachten dat er nu, met de nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad, wel een meerderheid voor het voorstel zou stemmen.

Dat bleek niet te kloppen. Twintig raadsleden waren voor, 23 stemden tegen. Voorstellen van de Haagse Stadspartij om een piratenvlag op te hangen en van de Partij van de Arbeid om artikel 1 van de grondwet te laten zien, werden ook weggestemd.