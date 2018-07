Zes wegafsluitingen A4 in knooppunt Ypenburg voor bouw Rotterdamsebaan

Meer rustpunten voor dieren in de Haagse grachten

De komende maanden wordt er flink gewerkt aan de rijbanen van de A4 ter hoogte van knooppunt Ypenburg. Hiervoor is het nodig om de A4 in juli en augustus zes keer af te sluiten voor verkeer, in het weekend en op werkdagen.

Tijdens de afsluitingen wordt een onderdoorgang gemaakt onder dit deel van knooppunt Ypenburg. Die is nodig voor de toekomstige Rotterdamsebaan. Weggebruikers wordt geadviseerd om de omleidingsroutes te volgen en op werkdagen rekening te houden met een extra reistijd tot een uur. In het weekend kan de hinder oplopen tot 15 à 20 minuten extra reistijd.

De periodes dat de A4 is afgesloten voor verkeer zijn als volgt. A4 richting Rotterdam: donderdag 19 juli 22.00 uur tot maandag 23 juli 05.00 uur, donderdag 26 juli 22.00 uur tot maandag 30 juli 05.00 uur en vrijdag 24 augustus 21.00 uur tot zondag 26 augustus 11.00 uur. A4 richting Amsterdam: donderdag 2 augustus 22.00 uur tot maandag 6 augustus 05.00 uur, donderdag 9 augustus 22.00 uur tot maandag 13 augustus 05.00 uur en vrijdag 17 augustus 22.00 uur tot zondag 19 augustus 11.00 uur.

Foto: Jurriaan Brobbel