Ruimtevaartnieuws in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan het laatste nieuws op ruimtevaartgebied.

In deze laatste uitzending voor de zomerstop is ruimtevaartmedewerker Erik Laan te gast. Erik is één van de initiatiefnemers van het project Lego Moon City dat begin deze maand is geopend in Delft. Verder gaat Erik het hebben over de ruimtevaartconnectie met Den Haag. Denk hierbij aan de Netherlands Space Office, InMarsat en de SES.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.