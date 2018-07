Ruimtevaartnieuws in Mediamix op Den Haag FM

Van Pharrell tot Janelle, vijf jaar hits in De Nieuwe Van Nierop

Het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM bestaat deze week vijf jaar en daarom hoor je zondagavond de opvallendste songs uit het eerste lustrum, waaronder van Pharrell en Janelle (foto).

In de eerste aflevering kwam in juli 2013 direct Pharrell’s latere wereldhit ‘Happy’ voorbij en dit jaar gooit Janelle Monae hoge ogen in het programma dat wekelijks de nieuwste releases spot.

Uit vijf jaar De Nieuwe Van Nierop krijg je zondagavond tevens hoogtepunten te horen van Sharon Jones, Di-rect, Kendrick Lamar, Smutfish, Courtney Barnett, Anderson .Paak, Aap Noot Mies, Tamikrest en Typhoon.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).