Boren tweede tunnelbuis Rotterdamsebaan start in september

Het boren van de eerste buis van de Victory Boogie Woogietunnel – onderdeel van de Rotterdamsebaan – is klaar. Begin deze maand kwam de boormachine aan op het werkterrein in de Binckhorst.

De komende weken wordt de tunnelboormachine uit elkaar gehaald en gaat zij weer terug naar het startpunt op het werkterrein in de Vlietzone. Daar wordt de machine weer opgebouwd, om in september te beginnen met het boren van de tweede tunnelbuis. Het grootste deel van de tunnelboormachine gaat terug via de al geboorde tunnelbuis.

Het voorste deel van de machine, de boorkop, is groter dan de tunnelbuis. Voor dit deel van de machine gaat het vervoer over water en land. Om op de transportroute te zorgen voor voldoende ruimte, worden op een aantal plekken lantaarnpalen, borden en straatmeubilair weggehaald. Na het transport worden deze weer teruggezet.

Foto: Frank Jansen