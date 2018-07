FOTOSERIE: Mauritshuis viert verjaardag Rembrandt van Rijn met enorme taart

Museum Het Mauritshuis vierde afgelopen zondag dat Rembrandt van Rijn die dag 412 jaar zou zijn geworden. Het museum herdacht de grootste schilder van de Gouden Eeuw met een megataart.

Banketbakkerij Maison Kelder creëerde voor de verjaardag van Rembrandt speciaal een enorme verjaardagstaart, bestaande uit meer dan 500 petitfours die tezamen één van de topstukken uit de collectie van het Mauritshuis toonden: Rembrandts laatste zelfportret uit 1669. Emilie Gordenker, directeur van het Mauritshuis, sneed de taart zondag aan.

Met elf schilderijen van Rembrandt van Rijn, waaronder topstukken als Saul en David, Homerus, Portret van een oude man en De anatomische les van Dr Nicolaes Tulp, bezit het Mauritshuis één van de meest belangrijke collecties van zijn schilderijen in Nederland.

Rembrandtjaar

2019 is uitgeroepen tot Rembrandtjaar vanwege diens overlijden precies 350 jaar geleden. Het themajaar opent op 31 januari met de tentoonstelling Rembrandt en het Mauritshuis. Voor de eerste keer zijn alle 18 schilderijen die ooit als Rembrandt in de collectie zijn gekomen samengebracht in één tentoonstelling. Niet alleen de beroemde topstukken worden getoond, maar ook schilderijen die niet langer zijn toegeschreven aan Rembrandt. Deze kunstwerken zijn zelden of zelfs nooit tentoongesteld.

Foto’s: Richard Mulder

