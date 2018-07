Boren tweede tunnelbuis Rotterdamsebaan start in september

Haagse broer en zus lanceren oprolbare strandstoel

De Haagse ondernemers Koen en Aafke Hofman lanceren de oprolbare strandstoel. “De stoel is een door en door Haags product, voor Hagenezen en door Hagenezen”, zeggen de broer en zus. “Op deze manier kan iedereen comfortabel van de natuur genieten op een honderd procent organische stoel.”

De ‘rollstoell‘ bestaat uit een houten vierkanten frame en een stevig linnen of katoenen doek. Door het frame rechtop te zetten en op het doek te gaan zitten, kun je zonder zorgen achterover leunen. Je lichaamsgewicht houdt het doek namelijk strak, wat er voor zorgt dat het frame rechtop blijft staan.

“Voor mijn buitenontbijtjes zocht ik een manier om droog en schoon en vooral comfortabel op de grond te kunnen zitten”, vertelt Aafke Hofman. “Het duurde niet lang voor mijn broer en ik een idee kregen voor dit ontwerp. De eenvoud en het optimale comfort maakt dat wij overtuigd zijn van ons product en niet kunnen wachten om alle buitenmensen van dit product te laten genieten.”

Haeghe groep

“De productie van de strandstoelen is opgezet met lokale en sociale gedachten”, zegt Koen. “De stof wordt genaaid bij de Haeghe Groep en het houten frame maak ik zelf. We weten waar onze materialen vandaan komen en wie ze heeft aangeraakt. Op die manier kunnen we een natuurlijk product met een eerlijke prijs garanderen.”