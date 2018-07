Hou je Haags! bij Max Guitar, It’s Playtime!

Het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM zendt vanaf vrijdag 27 juli elke laatste vrijdag van de maand live uit vanuit Max Guitar Store aan de Doctor Lelykade op Scheveningen.

Naast de gebruikelijke onderwerpen in dit programma komen er onder het motto ‘It’s Playtime’ ook live-optredens in de uitzending. Max Guitar beschikt over een professioneel podium, waar we de grotere Haagse acts kunnen laten optreden. Verder wordt in deze locatie-uitzendingen elke maand ook extra aandacht besteed aan Scheveningen.

Hou je Haags! It’s Playtime is elke laatste vrijdag van de maand van 15.00 tot 18.00 uur te horen op 92.0 Den Haag FM.