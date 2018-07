John Lennonbus op parkeerplaats Den Haag FM

De John Lennon Bus staat momenteel op de parkeerplaats van Den Haag FM. Jonge talentvolle muzikanten kunnen in deze grootste mobiele studio van Europa in één dag een nummer schrijven, opnemen én een videoclip maken.

De John Lennon Educational Tour Bus doet deze zomer drie Nederlandse steden aan. Naast Den Haag worden ook Apeldoorn en Leeuwarden bezocht. In Den Haag staat de bus maandag en dinsdag bij de studio’s van de radiozenders FunX en Den Haag FM aan de Laan van ‘s-Gravenmade. Eenmaal geparkeerd, vouwt de bus zich uit tot een heuse opnamestudio: de zijkanten schuiven een meter naar buiten en instrumenten worden aangesloten. Binnen in de bus verschijnt een opnamestudio met meerdere ruimtes, die met geluidsdichte schuifwanden van elkaar gescheiden kunnen worden. Een piano, een drumstel, meerdere gitaren: alle denkbare muziekapparatuur zijn te vinden in de bus.

Het Haags Hiphop Centrum selecteerde de deelnemers voor het bijzondere project dat door Stichting Popsport naar Nederland is gehaald. Maandagochtend schoven Max Mollinger van het Haags Hiphop Centrum en Jorien Stravens van Stichting Popsport aan in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Vanuit het Haags Hiphop Centrum willen we graag jong raptalent ontwikkelen”, zegt Mollinger. De bus is daar het perfecte middel voor ook al had John Lennon zelf niks met rap. “Lennon staat wel voor talentontwikkeling dus ook voor de ontwikkeling van rappers.” Als het aan Jorien Stravens ligt blijft het niet bij deze ene keer. “We willen de bus vanaf nu ieder jaar naar Nederland halen.”

Luister hier naar het interview met Max Mollinger en Jorien Stravens op Den Haag FM.