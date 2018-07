“Klassenjustitie”: Haags advocatenkantoor verdient miljoenen aan bijstaan politieagenten

De Nederlandse politie betaalt miljoenen euro’s aan advocatenkantoren om agenten bij te staan die worden verdacht van buitensporig geweld.

Volgens de NOS is het Haagse advocatenkantoor Sjöcrona van Stigt grootverdiener met bijna 2,7 miljoen euro in drie jaar tijd. Het kantoor staat onder andere de agenten bij in de zaak Mitch Henriquez. Deze Arubaanse man kwam drie jaar geleden om het leven door politiegeweld, na een festival in het Zuiderpark. Twee agenten werden daarvoor door de rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. In totaal was de politie in de afgelopen drie jaar bijna vijf miljoen euro kwijt aan advocaten die agenten bijstaan.

De Amsterdamse advocaat Kerem Canatan noemt de bedragen die de politie betaalt “gigantisch”. Hij wijst in de Volkskrant op de tarieven voor rechtsbijstand aan burgers die zelf geen advocaat kunnen betalen. “Voor een pro-deozaak krijgt een advocaat 600 euro bij de politierechter, 800 euro voor een zaak bij de meervoudige strafkamer. Als hij extra uren wil maken omdat de zaak ingewikkeld is, moet hij die aanvragen. Dat wordt vaak afgewezen”, zegt Canatan. De Haagse strafrechtadvocaat Richard Korver spreekt van “Klassenjustitie”.