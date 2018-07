Koning gaat met gezin eind dit jaar weer wonen in Den Haag

Koning Willem Alexander verhuist eind dit jaar met zijn gezin terug naar Den Haag. De Koning woonde de afgelopen vijftien jaar in Villa Eikenhorst in Wassenaar. Daarvoor had de toenmalige Prins een woning naast Paleis Noordeinde, het werkpaleis van zijn moeder.

Rond de feestdagen verhuist het gezin naar het gerestaureerde Huis ten Bosch. Dat wordt momenteel opgeknapt voor 63,1 miljoen euro. Een exacte verhuisdatum is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk wat er daarna gaat gebeuren met de Eikenhorst.

Koningin Máxima zei bij de jaarlijkse fotosessie – deze keer in Wassenaar – dat zij en haar gezin Villa Eikenhorst “met heimwee” zullen inruilen voor Den Haag. “Het betekent heel veel voor ons. Het wordt wennen.”

Foto: Albert Nieboer (RVD)