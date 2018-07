UPDATE: Messentrekker op 5 mei toch verdacht van “poging tot moord met terroristisch oogmerk”

Malek F., De man die op op 5 mei op het plein voor de Haagse Hogeschool drie voorbijgangers neerstak, wordt door Justitie toch verdacht van “poging tot moord met terroristisch oogmerk”. Tot nu toe werd gesproken van een “verwarde man”. Volgens zijn advocaat Job Knoester had F. geen terroristisch motief.

De 32-jarige man uit Syrië verschijnt volgende week maandag voor het eerst voor de rechter. Het gaat om een zogeheten proformazitting in de zwaar beveiligde rechtbank op Schiphol. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld. Wel zal het Openbaar Ministerie dan aan de rechtbank vragen om F. ter observatie op te nemen in het Pieter Baan Centrum.

Malek F. werd vlak na de aanslag door de politie overmeesterd. Daarbij werd hij in zijn been geschoten. Hij kwam al eerder met de politie in aanraking, toen hij in februari zijn huisraad uit het raam van zijn woning aan het Lage Zand gooide. Daarna werd hij opgenomen in een GGZ-instelling van Parnassia.

Later bleek dat de politie in maart een anoniem briefje had gekregen waarin werd gewaarschuwd dat F. een terreurdaad wilde plegen. Ook ontdekte de politie dat F. in een bericht op Facebook stelde dat “ongelovigen moeten lijden”.

PVV wil spoeddebat

De PVV wil de gemeenteraad terugroepen van het zomerreces voor een spoeddebat. Volgens gemeenteraadslid Willie Dille betekent de verdenking van Justitie “aantoonbaar dat burgemeester Krikke een terreuraanslag onder het tapijt heeft weten te vegen door te spreken van een verwarde man”. Dille vindt dat de gemeenteraad daarom opnieuw moet oordelen “of er nog vertrouwen is in een burgemeester die terreur toedekt en een terrorist tot slachtoffer verklaart. Wij als PVV zijn dat vertrouwen in ieder geval compleet kwijt.”