NFI-baas stapt op na grensoverschrijdend gedrag

Peter van den Elzen, interim-directeur van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag, stapt per direct op. Dat bevestigt het NFI maandagmiddag na een bericht in De Telegraaf.

De topman vertrekt omdat hij “gedragsregels ten aanzien van privérelaties op het werk”, heeft overtreden, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid in een verklaring. Op 5 juli was daarvan een melding binnengekomen bij de secretaris-generaal van het departement. Die begon daarop een onderzoek.

Omdat het contract van Van den Elzen al binnen enkele maanden zou aflopen, is het NFI inmiddels bijna rond met een nieuwe directeur. Het ontslag heeft dan ook “geen gevolgen voor de continuïteit van het werk van de NFI”. Tot die tijd wordt het werk van Van den Elzen overgenomen door het huidige divisiehoofd bedrijfsvoering.

Foto: NFI