Schrijfster Effie Tromp in daklozenkrant Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws staat onder meer een interview met schrijfster Effie Tromp.

Tromp bracht tot nu toe twee romans uit. Onlangs verscheen haar eerste dichtbundel en ze is alweer druk bezig met een nieuw boek. Daarnaast presenteert Effie elke vrijdagavond het radioprogramma ‘Nooit meer slapen’ voor de VPRO en schrijft ze al vijf jaar wekelijks een column voor de gratis ochtendkrant Metro.

Verder in de krant onder meer aandacht voor een film over drank en drugs, gemaakt door scholieren, een achtergrondverhaal over geesten in Den Haag, en een reportage over dakloze scholieren in Amerika.

Straatnieuws wordt mede gemaakt en verkocht door dak- en thuislozen in de regio Den Haag en Rotterdam. De nieuwe editie is vanaf komende donderdag te koop. Den Haag FM is mediapartner van de krant.

Luister hier naar een interview met hoofdredacteur Tanya van der Spek van Straatnieuws.