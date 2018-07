Telling wijst uit: 2.700 meeuwen in Den Haag

Om de meeuwenoverlast in Den Haag in kaart te brengen is ecoloog Roland-Jan Buijs in opdracht van de gemeente alle meeuwen in de stad gaan tellen. Met een team van veertien vrijwilligers telde hij dit weekend in totaal ongeveer 2.700 meeuwen.

“We hebben in elk stadsdeel een team laten tellen”, zegt Buijs op Den Haag FM. “De meeste meeuwen zaten op het strand van Kijkduin, waar ik zelf aan het tellen was. Doordat het laagwater was zaten er ongeveer 1.100 meeuwen tussen de badgasten.” Roland-Jan kwam nog voor een flinke uitdaging te staan. “De meeste vogels zaten op het naaktstrand. Ik werd behoorlijk raar aangekeken toen ik met mijn verrekijker naar dat strand keek”, lacht hij.

Dat er nu 2.700 meeuwen in Den Haag zijn wil niet zeggen dat dat het hele jaar zo is. “Door de aanhoudende droogte zijn er waarschijnlijk een hoop de stad uit gevlucht”, zegt Buijs. Daarom doen de experts in september nog een telling. Met de uitslag van de telling wil Roland-Jan proberen de meeuwenoverlast terug te dringen.

Foto: Daan de Ligt

Luister hier naar het interview met Roland-Jan Buijs op Den Haag FM.