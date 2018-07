VIDEO: KNRM Scheveningen geeft spectaculaire demonstratie

Een schip in gevaar, een drenkeling in zee, of een kindje dat zijn ouders kwijt is. De Koninklijke Nationale Reddingsmaatschappij op Scheveningen (KNRM) zorgt 24 uur per dag, én het hele jaar door voor veiligheid op zee. Afgelopen weekend kreeg Den Haag FM een uniek kijkje achter de schermen.