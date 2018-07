WINACTIE: Vrijkaarten voor Rewind SummerJam in beachclub Fonk

Den Haag FM geeft deze week vrijkaarten weg voor het grote dancefeest Rewind SummerJam in beachclub Fonk op zaterdag 28 juli. Wil jij twee vrijkaarten winnen voor dit superleuke feest? Vul dan snel onder aan deze pagina je gegevens in.

Heb jij zin om terug te gaan in de tijd dat Right Said Fred nog sexy was en iedereen de moves had van Michael Jackson? Kom dan naar de Rewind SummerJam, een strandfeest georganiseerd door het team van Haagse Avondradio op Den Haag FM. Het dancefeest staat in het teken van muziek uit eind jaren ’80 tot en met de 00’s. De line-up liegt er niet om, met DJ’s F&B (Fergie en Barry) van Haagse Avondradio op zaterdag, DJ Eddy Fernandez van Royal Dance Grooves op Den Haag FM, DJ Deoni (classics) en MC V.E.G.A..

Wil jij twee vrijkaarten winnen voor dit superleuke feest in beachclub Fonk? Vul dan snel onder aan deze pagina je gegevens in. Deze week bellen de presentatoren van Haagse Avondradio op Den Haag FM live op de radio met de winnaars van de vrijkaarten. Hou je telefoon dus goed in de gaten!

Kaartjes kopen? Klik hier. Kaarten kosten inclusief een drankje €12,50 (exclusief €1,00 servicekosten). De opbrengst gaat naar Stichting Het vergeten kind.

