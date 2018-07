Bedrijfsleidster Indiaas restaurant Paul Krugerlaan opgepakt voor mensensmokkel

De bedrijfsleidster van Indiaas restaurant Chawlas2 aan de Paul Krugerlaan in Transvaal is opgepakt voor mensensmokkel. De eigenaar van het Indiaas restaurant is in mei al aangehouden. Hij wordt ook verdacht van mensensmokkel.

De 35-jarige eigenaar werd opgepakt toen de politie begin mei een inval deed in het restaurant. Omdat de verdachte banden heeft met een café op de Paul Krugerlaan, viel de politie daar ook binnen. De man zou mensen uit India illegale woonruimte hebben verschaft en liet hen werken in zijn zaak.

De restauranteigenaar moet woensdag voor de rechter verschijnen. Volgens zijn advocaat zijn er geen illegale werknemers gevonden bij de inval, wel paspoorten uit India. “Er moeten mogelijk ook mensen in India worden gehoord”, zegt de advocaat.

Veertien dagen langer vast

De bedrijfsleidster van het restaurant is vorige week aangehouden voor mensensmokkel. Haar zaak wordt woensdag nog niet in de rechtbank behandeld. De vrouw is vrijdag voorgeleid en blijft zeker veertien dagen langer vast zitten.