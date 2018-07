Celstraffen voor hoofdverdachten Vestia-schandaal

De twee hoofdverdachten in het financiële schandaal rond woningcorporatie Vestia zijn veroordeeld tot celstraffen. De rechtbank acht bewezen dat Marcel de V. (52) zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping, oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Hij kreeg dinsdag drie jaar cel opgelegd. Arjan G. (47) is schuldig bevonden aan omkoping en fraude en kreeg 2,5 jaar cel.

De twee waren de spil in een omkopingsschandaal bij de woningcorporatie die ook veel woningen in Den Haag bezit. V. was kasbeheerder bij Vestia en G. financieel tussenpersoon. Samen sloten ze bij banken jarenlang honderden contracten af – ter waarde van 23 miljard euro – voor zogeheten derivaten, financiële producten die beschermen tegen rentestijgingen. Het ging mis toen de rente fors daalde. Het leidde in 2012 bijna tot de val van Vestia. Honderden mensen moesten worden ontslagen en onder meer in Den Haag kwamen tientallen bouwprojecten stil te liggen.

Uiteindelijk bleek dat De V. en G. voor deze contracten zelf heimelijk ruim twintig miljoen euro aan commissie opstreken. G. ontving deze ‘fees’ en betaalde de helft aan De V., die binnen Vestia veel vertrouwen en vrijheid genoot. Om de handelwijze, de steekpenningen en omkooprelatie te verdoezelen, pleegden ze valsheid in geschrifte, stelde de rechtbank. Die vond dat ze gedreven door hebzucht de grenzen hebben overschreden. De V. liet onder meer zijn huis verbouwen en kocht luxe spullen.

Foto: Omroep West