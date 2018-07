Geen subsidie meer voor Shell-festival op Malieveld

De gemeente stopt de steun aan het Generation Discover Festival op het Malieveld. Dat blijkt uit een brief van wethouder Saskia Bruines (D66) aan de gemeenteraad.

Volgens de wethouder heeft organisator Shell deze keer geen subsidie aangevraagd voor het festival dat in oktober voor de derde keer plaats vindt. Als dat wel was gebeurd, was er ook geen geld van de gemeente naartoe gegaan. “De coalitiepartijen zijn onlangs overeengekomen het festival niet actief te steunen. Het stadsbestuur heeft daarom besloten dit jaar geen directe of indirecte bijdrage te leveren aan het Generation Discover Festival”, aldus Bruines.

De gemeentelijke bijdrage aan het festival zorgde afgelopen jaren steeds voor ophef in de gemeenteraad. Partijen als GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, HSP en PvdA zijn het er niet mee eens dat de stad geld geeft aan een bedrijf dat miljarden winst maakt en bovendien in hun ogen niet duurzaam is. Zij dienden dan ook in het verleden in verschillende voorstellen in om ervoor te zorgen dat de subsidie zou worden gestaakt. De voorstanders zeiden steeds dat het festival vooral is bedoeld om jongeren te interesseren voor een baan in de techniek.

Kritisch durven zijn

GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns is blij met de koerswijziging van de gemeente. “Wij moeten als stad een positie innemen en ook kritisch durven zijn op bedrijven, ook al is dit een van de grootste werkgevers”, zegt hij.