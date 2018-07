Haagse deelnemer Nijmeegse Vierdaagse: “Uitvallen is geen optie”

De Nijmeegse Vierdaagse is dinsdag van start gegaan. Een van de ruim 40.000 wandelaars is de Haagse Maarten Cordia. Samen met zijn ouders en een vriend loopt hij vijftig kilometer per dag. “Mijn benen zijn een beetje moe, maar er wacht straks een koud biertje op me bij de finish”, vertelde Maarten op Den Haag FM.

Maarten Cordia is 27 jaar oud en doet al voor de elfde keer mee aan het grootste wandelevenement ter wereld. Vanwege het warme weer verscheen hij dinsdagmorgen al om 04.00 uur aan de start. “Op deze manier hoeven we niet zo veel in de brandende zon te lopen.” Toch is de hitte niet helemaal te vermijden. “De laatste uurtjes waren wel afzien.”

Bij de vorige editie zijn ruim 6.000 deelnemers uitgevallen. “Ik heb hem al tien keer uitgelopen, die elfde gaat er gewoon komen.” Luister iedere dag deze week om 15.10 uur naar een update met Maarten Cordia en zijn gezelschap.

Luister hier naar het interview met Maarten Cordia op Den Haag FM.