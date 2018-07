Haagse deelnemer Nijmeegse Vierdaagse: “Uitvallen is geen optie”

Hagenaar die dochtertje in hals sneed met stanleymes krijgt vier jaar cel

De rechtbank heeft dinsdag een 36-jarige Hagenaar veroordeeld tot vier jaar cel waarvan twee jaar voorwaardelijk omdat hij met een stanleymes de hals van zijn tweejarige dochter doorsneed. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan een poging tot doodslag. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder vijf jaar cel en tbs tegen de man.

De Hagenaar kreeg vorig jaar op eerste kerstdag in een dronken bui ruzie met zijn ex-vriendin. Volgens meerdere getuigen ging hij daarna de kamer van de kinderen in. Daar sneed hij met een stanleymes de hals van zijn dochter door. “Dit is toch wat je wil”, zou hij daarna tegen de moeder hebben gezegd. Door snel ingrijpen van anderen heeft het meisje dit overleefd.

De man heeft een persoonlijkheidsstoornis en is verminderd toerekeningsvatbaar. Daarom wilde de officier van justitie dat hij een tbs-behandeling zou krijgen. Toch legde de rechtbank geen tbs op. Deskundigen vonden dat niet nodig. De man wordt nu na zijn celstraf een jaar lang verplicht behandeld. Ook heeft de rechtbank hem een proeftijd opgelegd van vijf jaar.