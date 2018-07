Hagenaars gek op terras en balkon

Meer in

In vergelijking met Amsterdam, Rotterdam en Utrecht heeft Den Haag de minste balkons, maar besteden de inwoners hier wel de meeste tijd aan, namelijk een uur en twintig minuten per week. Dat blijkt uit het Terras- en Balkononderzoek van Mooiwatplantendoen.nl.

In Den Haag heeft 55 procent van de balkoneigenaren planten op zijn balkon staan. Bij terraseigenaren is dit veel meer: wel 91 procent. De Hagenaars zien hun terras of balkon voornamelijk als een plek om te ontspannen en geven het als gemiddeld rapportcijfer een 6,8.

Voor het onderzoek werden 1.611 mensen ondervraagd in de vier grote steden.