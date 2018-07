John Lennonbus presenteert eerste nummer: ‘Flexen’

De John Lennonbus staat momenteel op de parkeerplaats van Den Haag FM. Jonge talentvolle muzikanten kunnen in deze grootste mobiele studio van Europa in één dag een nummer schrijven, opnemen én een videoclip maken. Maandag ging de eerste lichting aan de slag. Jorie (17) en Romee (15) schreven binnen een dag het rapnummer ‘Flexen’

Dinsdagochtend werd het nummer gelanceerd op Den Haag FM door Max Mollinger van Stichting Aight, samen met Stichting Popsport verantwoordelijk voor de bus in Den Haag. “Het was een geweldige dag”, zegt Max in het programma Haagse Ochtendradio. “Samen met de crew hebben de artiesten keihard gewerkt.” De crew bestaat uit drie mannen die samen met de bus heel Europa doorreizen. “Het is een van de drie John Lennonbussen. Er rijdt er ook een door Amerika en de derde door Australië”, zegt Mollinger.

De John Lennon Educational Tour Bus staat dinsdag nog op het terrein van Den Haag FM. Dan krijgen vier andere muzikanten de kans om een nummer te schrijven en op te nemen. Daarna vertrekt de bus naar Apeldoorn om de tour door de rest van Europa te vervolgen. Als het aan Stichting Aight en Popsport ligt keert de bus jaarlijks terug naar Nederland.

Luister hier naar het interview met Max Mollinger op Den Haag FM.

Luister hier naar het nummer Flexen van Romee en Jorie.