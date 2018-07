Overkapping van ‘lekke’ tophalte Leyweg wordt dichtgemaakt

De tophalte van de HTM bij de Leyweg wordt aangepast. Vorig jaar bleek dat de halte niet bij iedereen in de smaak viel. Groep de Mos in de gemeenteraad mopperde over de perronoverkapping die bestaat uit een ruitenstructuur die als een langwerpige schijf rust op pilaren.

“We weten niet wat de architect dronk tijdens de creatie van zijn ontwerp, maar zeker is wel dat hij geen rekening heeft gehouden met de Nederlandse weersomstandigheden”, zei gemeenteraadslid Rachid Guernaoui. “Regen en wind hebben vrij spel, doordat grote delen van de overkapping gewoon open zijn. De zogeheten tophalte vind ik weinig top, nu blijkt dat deze zo lek als een mandje is.”

De partij diende tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad een motie in om geld beschikbaar te stellen zodat de nieuwe halte alsnog meer beschutting kon krijgen. Doe motie werd aangenomen.

Geoptimaliseerd ontwerp

Wethouder Robert van Asten van Mobiliteit laat nu weten dat een architect een voorstel heeft gedaan waar alle partijen zich in kunnen vinden. “In dit geoptimaliseerde ontwerp wordt de overkapping dichter en wordt het comfort voor de reiziger vergroot. De aannemer gaat het geoptimaliseerde ontwerp eind juli 2018 uitvoeren. De verwachting is dat de tophalte Leyweg na het zomerreces helemaal gereed zal zijn.”

Grote foto: Enno B. Emels