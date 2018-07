Terrassen op parkeerplaats mogen jaar langer blijven

Haagse ondernemers met een terras op een parkeerplaats krijgen een jaar langer de zekerheid dat zij dit terras mogen exploiteren.

Het stadsbestuur heeft, op aangeven van wethouder Richard de Mos van Economie en Buitenruimte, het overgangsbeleid voor deze vergunninghouders verlengd tot 1 maart 2020. Dit was 1 maart volgend jaar. In de tussentijd wordt een traject in gang gezet om te komen tot een nieuw terrassenbeleid. Daarbij mogen alle betrokken partijen meepraten.

“We willen met dat jaar extra consequent zijn in ons beleid en de ondernemers duidelijkheid verschaffen”, zegt Richard de Mos. “In ons coalitieakkoord hebben we een soepeler terrassenbeleid aangekondigd. Dat regel je niet van de ene of de andere dag. Daarover praten een hoop mensen mee. En als je dan nu al ziet dat de overgangstermijn te krap is dan moet je niet wachten tot de laatste dag om deze te verlengen. Op die manier kan je geen horecagelegenheid runnen. Duidelijkheid voor de ondernemer dus.”

Foto: Jurjen Drenth / Den Haag Marketing