Vuurwerkgooiende Hagenaar bedreigt agenten met vleesmes

Een 43-jarige man uit Den Haag is maandagochtend aangehouden nadat hij twee politieagenten had bedreigd met een vleesmes.

De twee agenten kwamen poolshoogte nemen in de Hendrik Zwaardecroonstraat in Bezuidenhout nadat zij een melding kregen over zware knallen. Eenmaal aangekomen bij de woning van de man zagen zij dat hij vuurwerk uit zijn woning gooide, daarop grepen de agenten in. Toen zij bij het huis van de man aanbelden, werden zij direct bedreigd met een groot vleesmes. De agenten voelden zich zo in het nauw gedreven dat zij hun dienstwapen trokken en dat op de man richtten.

Uiteindelijk is de man aangehouden en is het vleesmes in beslag genomen. Bij de actie raakte niemand gewond. De 43-jarige verdachte zit nog steeds vast en wordt verhoord.