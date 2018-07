VVD wil extra maatregelen tegen meeuwenoverlast

Gemeenteraadsleden Ayse Yilmaz en Chris van der Helm van de VVD in de gemeenteraad willen dat het stadsbestuur snel extra extra maatregelen neemt tegen meeuwenoverlast. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een interview op Den Haag FM.

In het interview zegt meeuwenexpert Roland-Jan Buijs dat Den Haag moet leren leven met de meeuwenoverlast. “Dat de stad ooit helemaal is verlost van de meeuwen, is een utopie.” Yilmaz en Van der Helm zeggen nu zich hier nog niet helemaal bij te willen neerleggen. Eerst willen zij weten wat het effect is van regelingen zoals het vergroenen van daken, die daardoor minder aantrekkelijk worden voor meeuwen, en het aanbrengen van vogelnetten en vogelpinnen op daken. Ook pleit de partij voor meer voorlichting en handhaving.

Verder doet de partij enkele concrete voorstellen, zoals het plaatsen van nestkasten voor slechtvalken. “Wanneer de slechtvalk op zoek gaat naar voedsel, schrikt hij de meeuwen af.” Ook willen Ayse Yilmaz en Chris van der Helm dat Den Haag de meeuw uit de lijst van beschermde diersoorten haalt. Tot slot pleit de partij voor extra ondergrondse containers (oracs). “Op plekken waar geen orac’s zijn, zoals rondom het Westeinde en in het Hofkwartier, is de meeuwenoverlast het grootst.” Uit een telling afgelopen weekend bleek dat er op dit moment in onze stad ongeveer 2.700 meeuwen zijn.