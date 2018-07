Welzijn in de Wijk: Stichting MEE begeleidt aanstaande moeders met een licht verstandelijke beperking

Den Haag FM besteedt in het radioprogramma Haagse Ochtendradio regelmatig aandacht aan welzijn in de stad, door naar inspirerende Haagse initiatieven te kijken. Deze week spraken we met Jantine Huijssen, cliëntondersteuner bij Stichting Mee.

Jantine ondersteunt aanstaande moeders met een licht verstandelijke beperking. “Dit zijn meiden met een iets lager IQ”, zegt Huijssen.”Er komt een hoop op je af tijdens de zwangerschap. Als ze het niet meer kunnen overzien ben ik er om te helpen.” De begeleiding is meer dan alleen gesprekken voeren. “We gaan bij de vrouwen langs om te kijken of hun huis geschikt is voor een baby. Daarnaast hebben we een probeerbaby, zo kunnen ze tijdens de zwangerschap oefenen.”

De ondersteuning is niet alleen voor aanstaande moeders, ook de vaders kunnen begeleiding krijgen. Al ziet Jantine wel vaak dat de vader niet in beeld is. “Vaak zijn onze cliënten nog heel jong,je ziet regelmatig dat de vader het niet kan overzien en vertrekt. Ook willen de moeders soms niet dat de vader betrokken is. Hier proberen wij ook te helpen, het is een belangrijk voor een kind om twee ouders te hebben.”

Luister hier naar het interview met Jantine Huijssen op Den Haag FM.